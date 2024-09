Renovalo, portafoglio commesse contrattualizzate in crescita a 75,9 milioni

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha aperto unadenominata "", che fornisce informazioni aggiornate sulle commesse contrattualizzate e in fase di esecuzione (backlog).Attraverso tale sezione - che verrà- sarà possibile monitorare l'evoluzione del portafoglio commesse contrattualizzate e in fase di esecuzione, in una logica di trasparenza e costante comunicazione verso il mercato e gli investitori.All'interno di tale sezione il dato sulle commesse sarà inoltre(Privato - Pubblico - Corporate) e aree di intervento (Efficientamento energetico - Adeguamento strutturale - Demolizione e Ricostruzione - Manutenzione - Restauro).2024 il valore delle commesse contrattualizzate e avviate nell'esercizio 2024 è pari a- in crescita del 39% rispetto ai 54,4 milioni di cui al comunicato stampa dello scorso 17 maggio - con una durata media delle commesse di 250 giorni naturali consecutivi.