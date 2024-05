Renault e Geely creano joint venture per motori ibridi e a combustione

Renault

(Teleborsa) - A seguito degli accordi siglati l'11 luglio 2023 dae Geely, e dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorità competenti, il 31 maggio 2024 è statacon ciascun gruppo che detiene il 50% del capitale della nuova società. La nuova società guiderà il mercato dei componenti e deiviene nominatodi HORSE Powertrain Limited. Il Consiglio di amministrazione di HORSE Powertrain Limited sarà presieduto da Daniel Li e avrà 6 amministratori con pari rappresentanza dei suoi azionisti."La giornata di oggi segnache l'industria automobilistica deve affrontare: la decarbonizzazione del trasporto su strada - ha commentato- Collaborare con un'azienda leader come Geely per creare un nuovo attore con la capacità e l'esperienza necessarie per sviluppare motori a combustione interna a bassissime emissioni e tecnologie ibride ad alta economia è fondamentale per il futuro. Attraverso HORSE Powertrain, Renault può raggiungere la leadership e la scalabilità mondiale in un settore che rappresenta oltre l'80% del suo business".HORSE Powertrain Limited prevede di raggiungeree una produzione di 5 milioni di unità di propulsione all'anno e disporrà fin dal primo giorno di un portafoglio completo di tecnologie di propulsione all'avanguardia per partner globali, inclusi sistemi ibridi, motori a combustione interna, trasmissioni e soluzioni di batterie.