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Parigi: performance negativa per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Renault
Pressione sulla casa automobilistica francese, che tratta con una perdita del 2,37%.
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