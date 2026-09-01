Milano 12:04
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 12:04
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Francoforte 12:04
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Parigi: performance negativa per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Renault
Retrocede la casa automobilistica francese, con un ribasso del 2,09%.
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