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Parigi: andamento negativo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Renault
Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,03%.
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