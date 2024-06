Accordo Assovetro - GSE per decarbonizzare la filiera del vetro

(Teleborsa) - L’accordo, siglato oggi, lunedì 3 giugno 2024, nello stabilimento vetrario di Gazzo Veronese, dal Presidente di Assovetro, Marco Ravasi, e dal Direttore generale, Walter da Riz, da un lato e dal Presidente del, Paolo Arrigoni, e dall’Amministratore Delegato, Vinicio Mosè Vigilante, dall’altro, si focalizza sulla, puntando sull’efficientamento energetico degli stabilimenti produttivi delle imprese associate adsulla promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’, sull’implementazione di tecnologie innovative e sostenibili, così da favorire il, il perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e di quelli indicati dal PNIEC e l’attuazione delle misure del PNNR.Lo rende noto un comunicato congiunto in cui si spiega che il"L’industria italiana del vetro, attraverso la- ha sottolineato il- ha già avviato il percorso di. Questo accordo sarà uno stimolo per proseguire sulla strada della transizione e per cogliere tutte le opportunità derivanti dai meccanismi di sostegno messi a disposizione dal Governo e gestiti dal GSE, così da coniugare sostenibilità ambientale ed economica"."La cattura della CO2, l’elettrificazione e i green fuels sono le tre leve che potrebbero garantire, entro il 2050,, secondo produttore in Europa. In quest’ottica la sperimentazione di nuovi vettori energetici, come l’idrogeno verde e il biometano, rappresentano una valida soluzione per ottimizzare i consumi energetici e gestire le sfide di produzione e trasporto delle vetrerie", ha affermato"Il GSE è al fianco delle industrie, in coordinamento con il MASE, per identificare soluzioni che garantiscanoper tutto il comparto", così l’In base al Protocollo, inoltre,inerenti consumi, emissioni, processi, sotto il profilo di aspetti tecnici ed economici e anche per individuare progetti sperimentali di interesse per il comparto del vetro, dai quali emergano soluzioni tecnologicamente avanzate utilizzabili per la diffusione delle best practice sul territorio, tra cui l’utilizzo dell’idrogeno verde e il supporto alla elettrificazione delle produzioni di vetro.Sono inoltre previstee l’istituzione di un Tavolo di lavoro permanente per garantire uno scambio tecnico-operativo sui temi della regolazione energetica e delle regole tecniche per l’accesso ai meccanismi gestiti dal GSE, sulle problematiche connesse all’utilizzo di tecnologie di Carbon Capture and Storage (CCS), ai processi di Carbon Utilisation (CCU), al Carbon Border Adjustement Mechanism (CBAM) e altri ancora.