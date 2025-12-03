Milano 15:00
43.484 +0,30%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 15:00
9.691 -0,11%
Francoforte 15:00
23.727 +0,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di contenitori in vetro, che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,217 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,497. Il peggioramento di Zignago Vetro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,053.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
