Piazza Affari: scambi al rialzo per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di contenitori in vetro
, che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,217 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,497. Il peggioramento di Zignago Vetro
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,053.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)