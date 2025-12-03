Piazza Affari: scambi al rialzo per Zignago Vetro

produttore di contenitori in vetro

Zignago Vetro

FTSE Italia Mid Cap

società industriale

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,217 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,497. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,053.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)