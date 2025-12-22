Zignago Vetro, Antitrust chiude l'istruttoria: confermata la correttezza dell'operato

(Teleborsa) - Zignago Vetro
, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM
) ha comunicato di aver chiuso l'istruttoria nei confronti di nove società operanti nel mercato del vetro
in Italia, fra cui Zignago Vetro, per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella vendita delle bottiglie di vetro precisando che nel procedimento istruttorio non sono emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un'intesa
fra le parti, nella forma di accordo o pratica concordata, avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza nel mercato delle bottiglie di vetro per il vino.
La decisione, si legge in una nota, conferma la totale correttezza dell'operato
di Zignago Vetro, che ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole e delle normative vigenti in tema di concorrenza.