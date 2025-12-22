Zignago Vetro, Antitrust chiude l'istruttoria: confermata la correttezza dell'operato

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha comunicato di averin Italia, fra cui Zignago Vetro, per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella vendita delle bottiglie di vetro precisando che nel procedimento istruttoriofra le parti, nella forma di accordo o pratica concordata, avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza nel mercato delle bottiglie di vetro per il vino.La decisione, si legge in una nota, conferma ladi Zignago Vetro, che ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole e delle normative vigenti in tema di concorrenza.