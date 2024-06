AMA, assegnato a Waymedia bando da 1,2 milioni di euro per media planning

(Teleborsa) - AMA, l'azienda dei servizi di igiene urbana di Roma, ha aggiudicato a Waymedia ilper l'affidamento dell'per un periodo di 24 mesi, per un valore, IVA esclusa, di 600mila euro, con possibile rinnovo dell'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad altri 24 mesi. Le altre agenzie che hanno partecipato alla Gara sono state Digital Angels, Fmedia, Kidea, 2303, Digitouch Marketing, OCM media Group.Al fine di sensibilizzare gli utenti alla corretta separazione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al riuso dei materiali e a un ciclo sostenibile dei rifiuti stessi,in logica di promozione del senso civico, del decoro e dell'educazione ambientale. Le campagne – fa sapere AMA in una nota – si svolgeranno con un media mix che interesserà tutti i mezzi locali e nell'incarico è previsto anche il possibile sviluppo creativo.Centro Media indipendente di Roma associato a UNA – Associazione aziende di comunicazione, dopo aver concluso la campagna per la Connettività Ultraveloce del MIMIT con la creatività di Made in Genesi, è attualmente on air con l'8x1000 all'Unione Buddhista con la creatività di Another Place e con Casagit Salute, con la creatività a cura di Proforma.