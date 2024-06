Banca Patrimoni Sella acquista Banca Galileo e si rafforza nel private banking

(Teleborsa) -, società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha sottoscritto un, istituto di credito che offre alla clientela Private e Corporate servizi bancari tradizionali e consulenza specialistica.L'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è stata approvata dai consigli di amministrazione delle due banche. Ilè previsto all'inizio del 2025, a seguito dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia e dell'approvazione della fusione da parte delle assemblee delle due società.Attiva da 20 anni, Banca Galileo ha una presenza territoriale distribuita su quattro sedi - Milano, Bergamo, Mantova e Borgomanero (Novara) - e un ufficio a Pistoia. Laglobale ammonta a circa 1 miliardo di euro, mentre gliverso la clientela sono pari a circa 130 milioni di euro."Siamo entusiasti di avere raggiunto un accordo con Banca Galileo, poiché rappresenta una straordinaria opportunità di crescita sul territorio per entrambe e di miglioramento continuo della qualità e della varietà dei servizi offerti ai nostri clienti - ha commentato- Questa operazione ci consentirà di unire le nostre forze proseguendo nel percorso di aggregazione di nuovi partner"."Questa operazione consente a Banca Galileo di dare continuità all'attività intrapresa, in linea con gli obiettivi originari, unendosi a una realtà di dimensioni e scala maggiori come Banca Patrimoni Sella & C. che possiede una visione e una cultura aziendale perfettamente allineate con il nostro progetto iniziale", ha affermato