BCE verso taglio dei tassi di 25 punti base: cosa aspettare

(Teleborsa) - Laormai è porta anella riunione di. Una mossa ritenuta necessaria a rivitalizzare l'economia zoppicante e compatibile con un'inflazione ormai rientrata verso il target del 2%. E per lache si è vista più cauta nel programmare una riduzione dei tassi d'interesse, dato che l'inflazione USA persiste al di sopra del 3%. Se si muoverà, la banca centrale statunitense lo farà a settembre e non si prevede più di un taglio da 25 punti entro la fine dell'anno, mentre la BCE potrebbe annunciare da qui a fine 2024 almeno due tagli dei tassi di 25 punti ciascuno per un totale di mezzo punto.Sebbene un taglio didei tassi da parte della BCE appaia ormai una certezza, tuttavia, gli esperti di Degroof Petercam Asset Management? (DPAM) non credono che ciò sia sufficiente a risollevare le sorti dell'economia continentale. "Un taglio così modestoancora decisamente", spiega Lowie Debou, Gestore Reddito Fisso di DPAM, aggiungendo "mantenere un tasso troppo restrittivo per troppo tempo aumenta la probabilità di una deriva recessiva. Se invece la BCE iniziasse ora a tagliare i tassi, potrebberispetto ai cicli precedenti, mantenendo intatto lo storytelling legato ad un atterraggio morbido".Secondo Michele Sansone, country manager di, il taglio dei tassi da parte della BCE prima della Fed sarebbee potrebbe avere undell'euro, aggravando l'inflazione importata in Europa. Per l'esperto "è difficile negare che la finestra per i tagli di tassi si stia chiudendo rapidamente oltre l'Atlantico" e questo potrebbe significare che la BCE sarà la prima a fare un passo in questa direzione, battendo sia la Fed che la Bank of England.Dal recente discorso del vice presidente Philip Lane, l'obiettivo di quest'anno è allentare la politica monetaria pur mantenendola leggermente restrittiva permprevisti. Ciò si allinea condei tassi di 25 punti base. Il prossimo anno, l'obiettivo sarà quello di portare la politica monetaria a un territorio neutrale, il che implica altri tre o quattro tagli simili.Per gli analisti diil primo taglio questa settimana è dato per scontato, quindi. "Dubitiamo che la BCE fornisca molte indicazioni in proposito e ci aspettiamo che ribadisca il suo approccioin base al flusso di dati dei prossimi mesi", afferma Konstantin Veit, Portfolio Manager di PIMCO, ritenendocirca un particolare"Una volta che la BCE inizierà a tagliare i tassi - prosegue l'esperto - prevediamo che procederà con cautela, con convenzionali step da 25 punti base". In ogni caso, "i rischi propendono per meno tagli, soprattutto a causa della tenuta dell'inflazione dei servizi, della stabilità del mercato del lavoro, dell'allentamento delle condizioni finanziarie e delle considerazioni sulla gestione del rischio da parte della BCE".