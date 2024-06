Cinemambiente 2024, IREN main sponsor dell'iniziativa

(Teleborsa) -apre i propri spazi in occasione dellaprincipale manifestazione italiana dedicata ai film a tematica ambientale. Il Gruppo, main sponsor della rassegna, promuove infatti, domenica 9 giugno alle ore 17, lanuovo lavoro del giornalista ambientale Marino Midena, all'interno degli spazi di The Heat Garden: progetto architettonico green del Gruppo Iren che sorge nel quartiere San Salvario, ospita un sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento all'interno di una struttura con terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila tra piante e alberi.Il volume – fa sapere Iren in una nota – si inserisce nel filone critico dell'prendendo in considerazione centinaia di film indagati mediante le lenti del pensiero ecologico, per focalizzare il rapporto tra uomo e ambiente partendo da classici del cinema italiano e internazionale sino ad arrivare a forme, immagini e motivi elaborati dalla New Italian Green Generation, categoria proposta dall'autore per indicare autrici e autori che vivono l'ecologia e la tutela ambientale come un perno del proprio percorso artistico. Il testo propone, per la prima volta, una rilettura in chiave "eco" di centoventi anni di cinema italiano, dalle origini sino al 2023, per scoprire il pensiero ecologico dei padri dell'Italian cinema, fino all'invenzione di un neologismo innovativo: AntropoCine.Confermato inoltre il, il cui vincitore viene nominato grazie al voto degli spettatori fra i film in gara nella sezione Concorso Documentari: al termine di ciascuna proiezione della categoria, gli spettatori potranno infatti assegnare al film un punteggio da 1 a 5 attraverso una scheda ricevuta all'ingresso. Al termine della kermesse, l'autore del film che avrà ottenuto il punteggio maggiore riceverà il Premio."Le– prosegue la società nella nota – consolidano la forte collaborazione che il Gruppo ha sviluppato negli anni con Cinemambiente, segno tangibile dell'impegno dell'azienda nei confronti del festival cinematografico, che si è distinto per la capacità di mettere al centro i temi ambientali, sempre più centrali nel dibattito pubblico così come nelle strategie Iren, con un coinvolgimento trasversale di registi e decision makers italiani e internazionali, nonché di un pubblico ricco ed eterogeneo. Un sostegno che esprime la volontà dell'azienda di lavorare al fianco delle istituzioni e delle realtà del territorio, per promuovere la cultura quale strumento per lo sviluppo sostenibile dei territori".