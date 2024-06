TIP, Equita alza target price: strategia d'investimento sempre molto coerente

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 12,3 euro, principalmente grazie al maggior valore di) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "".La revisione del giudizio arriva dopo che il CdA di TIP ha deciso di avviare ilesistente da 300 milioni di euro con scadenza dicembre 2024. Il nuovo bond avrà una durata di 5 anni, un rendimento minimo del 4,5% e una dimensione di 250 milioni di euro, con opzione di incremento fino a 350 milioni di euro.L'analisi di Equita evidenzia una(focalizzata su investimenti in partecipazioni di minoranza in società eccellenti) realizzata da 3 decision maker (Gianni Tamburi, Alessandra Gritti e Claudio Berretti) che sono parte del gruppo sin dalla sua fondazione e in grado di generare(15% di total return annualizzato negli ultimi 10 anni) grazie a un portafoglio che offre un'(sia in termini di asset che di mercato di riferimento), un alto livello di liquidità (60% degli asset costituito da asset direttamente o indirettamente quotati) e unasia a livello di holding (con loan-to-value inferiore al 20%) che nelle società partecipate, sia pubbliche che private.