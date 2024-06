Finint Investments lancia fondo PMI ITALIA III con sostegno FEI e CDP

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio del, ha lanciato ildi euro a seguito del perfezionamento del primo closing. Tra ifigurano il(FEI, parte del Gruppo BEI)(CDP), che hanno investito 30 milioni di euro ciascuno, oltre aed altri investitori istituzionali.Il Fondo di private debt PMI ITALIA III, gestito dai Fund Manager Luca Novati, Vania Serena e Francesco Gressani con un obiettivo di raccolta complessiva di 250 milioni di euro, prosegue il percorso diintrapreso con il lancio dele del, che hanno già sostenuto investimenti per oltre 200 milioni di euro ed hanno generato un positivo impatto sull’economia reale del Paese. In più, qquestoè caratterizzato da unIl Fondo, che ha comedi investimento principalmente, fornirà alle aziende, attraverso strumenti di debito a medio e lungo termine, le risorse peri loro. Le aziende che accedono agli investimenti sono già in possesso dei, misurati attraverso il, modello sviluppato da Finint Investments.Il Fondo PMI Italia III è, il programma dell’Unione Europea che intende attivare investimenti per 372 miliardi entro il 2027 grazie ad una garanzia di 26,2 miliardi a favore delle politiche prioritarie dell’Unione Europea.del Fondo PMI Italia III sarà dedicato ae (Climate Action and Environment Sostainability), contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al miglioramento della sostenibilità ambientale. Il Fondo, inoltre, è conforme ai criteri di genere e di screening di InvestEU., Amministratore Delegato di Finint Investments, ha sottolineato "con il nuovo Fondo PMI Italia III mettiamo a frutto l’esperienza maturata in questi anni con i fondi dedicati al private debt che ci ha visto protagonisti nella costruzione di portafogli con buoni ritorni, nessuna perdita ed imprese emittenti che hanno fatto significativi percorsi di crescita guidati dagli investimenti effettuati grazie ai nostri fondi""Il FEI sostiene lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese anche investendo in intermediari in grado di operare come catalizzatori dell’innovazione e della sostenibilità ambientale", ha aggiunto, Chief Investment Officer del FEI.Per, Head of Corporate and Financial Institutions di CDP, prosegue in questo modo l’impegno di Cassa nella promozione e diffusione degli strumenti di finanza alternativa, fattore chiave per consentire alle aziende di diversificare le proprie fonti di finanziamento in un contesto di complessità congiunturale".