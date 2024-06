Payden & Rygel, focus sull'Insurance con nomina di Niall Clifford a Senior Vice President

(Teleborsa) -, tra le principali società di gestione indipendenti e non quotate al mondo,. La nomina di Clifford rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita della divisione di Payden che si occupa di enti assicurativi e che, al momento, in Europa Continentale e UK ha già in gestione oltre 24 miliardi di euro attraverso mandati specializzati.Clifford haalle spalle, maturata prima in KPMG e poi in Mercer. Lavorerà al fianco degli investitori istituzionali per creare soluzioni d'investimento su misura e massimizzarne il rendimento. In particolare, Clifford si occuperà di analizzare la posizione patrimoniale, la propensione al rischio e i bilanci delle singole compagnie, per migliorare il profilo di rischio/rendimento dei loro portafogli."Payden rinnova il suo focus sull'Insurance a livello europeo e dà il benvenuto a Niall Clifford, le cui competenze e familiarità con il comparto assicurativo sono certa rappresenteranno un asset fondamentale per l'intero team - ha commentato- L'ingresso di Clifford consentirà a Payden di capitalizzare il patrimonio di relazioni stabilite nel corso degli anni con le principali compagnie assicurative, che ci ha recentemente portati ad essere scelti ad esempio da Lloyd's come responsabili della prima strategia a reddito fisso per la gestione della liquidità disponibile sulla loro piattaforma proprietaria".