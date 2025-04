illimity, depositata una sola lista per il rinnovo degli organi sociali

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato cheper l'assemblea ordinaria convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2025. La lista è stata presentata da Tetis (veicolo controllato da Corrado Passera) e da una pluralità di altri azionisti rappresentanti complessivamente circa il 27,2% del capitale sociale.La lista per la nomina delè composta da: 1. Rosalba Casiraghi 2. Corrado Passera 3. Elena Cialliè 4. Marcello Valenti 5. Paola Elisabetta Galbiati 6. Massimo Brambilla 7. Francesca Lanza 8. Filippo Annunziata 9. Ivana Bonnet Zivcevic 10. Giovanni Majnoni d'Intignano 11. Laura GrassiLa lista per la nomina delè composta da: 1. Marco Bozzola 2. Nadia Fontana 3. Stefano Caringi.