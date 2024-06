Kohl's, Fitch abbassa rating a "BB" con outlook stabile

Kohl's

(Teleborsa) - Fitch hail Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di, catena statunitense di grandi magazzini, a "" da "BB+". L'outlook rimane "stabile".Il downgrade riflette ildi Kohl's. "I cali segnalano che la società potrebbe non essere in grado di attuare con successo una strategia operativa per difendere con profitto la quota di mercato nel settore dei grandi magazzini, in difficoltà secolare", si legge in una nota.Fitch ritiene che le entrate e l'EBITDA stabili nel medio termine siano lo scenario migliore per Kohl's. La recentemente ridotta della società suggerisce un EBITDA di circa 1 miliardo di dollari, inferiore agli 1,2 miliardi di dollari delle previsioni precedenti di Fitch.I rating di Kohl's continuano a riflettere la suadei grandi magazzini, la sua buona base patrimoniale, compresa una buona infrastruttura fisica, e la generazione di flussi di cassa per sostenere gli investimenti aziendali.