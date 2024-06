Novelis ci ripensa e rinvia la quotazione in Borsa

(Teleborsa) - L' IPO da 945 milioni di dollari , tra le più grandi negli USA di quest'anno, non si farà, almeno per il momento.Ilha rinviato l'offerta pubblica iniziale. Lo ha deciso, gruppo del miliardario indiano Kumar Mangalam Birla a cui fa riferimento Novelis, che aspetterà condizioni di mercato più vantaggiose.Nell'ambito dell'IPO, Novelis aveva previsto diAl massimo della forchetta e senza includere l'over-allotment, la raccolta sarebbe stata di 945 milioni di dollari e la valutazione del colosso statunitense della laminazione e del riciclaggio dell'alluminio di circa 12,6 miliardi di dollari.Dopo il completamento dell'IPO, Hindalco avrebbe detenuto 555.000.000 di azioni ordinarie di Novelis, che rappresentano il 92,5% del totale delle azioni ordinarie in circolazione (o il 91,4% in caso di esercizio integrale della loro opzione di over-allotment).