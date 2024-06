Regionale Trenitalia, 9 treni straordinari per Rock in Roma

(Teleborsa) -uno dei più importanti appuntamenti di musica live nella Capitale.Anche quest'anno si rinnova anche quest’anno l’accordo tra ila per favorire tutti coloro che preferiranno raggiungere l’Ippodromo delleviaggeranno traper agevolare il rientro degli appassionati di musica al termine dei concerti di Gemitaiz il 14 giugno, Salmo Noyz il 21 giugno, Geolier il 28 giugno, Calcutta il 30 giugno, Placebo l’8 luglio, 21 Savage il 16 luglio, Tedua il 27 luglio. I treni risulteranno con la data del giorno successivo perché in partenza dopo la mezzanotte. I biglietti per i treni charter notturni sono acquistabili sul sito ufficiale del festival.Utilizzando poi il pacchetto concerto+treno, si avrà diritto anche ad una riduzione sul prezzo del biglietto del concerto. Lafra il Regionale di Trenitalia e gli organizzatori di Rock in Roma - chiude la nota - "promuove sempre più l’utilizzo dei treni regionali anche per raggiungere località di svago e di divertimento: una