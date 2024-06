Tempus AI punta a valutazione di 6,1 miliardi di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -ha annunciato un'offerta pubblica iniziale () di 11.100.000 azioni ordinarie di Classe A per quotarsi sulcon il simbolo "TEM". Stima che il prezzo dell'offerta pubblica iniziale sarà compreso tra 35,00 e 37 dollari per azione. Inoltre, ha concesso ai sottoscrittori l'opzione di acquistare fino a ulteriori 1.665.000 azioni ordinarie di Classe A alle stesse condizioni entro 30 giorni per coprire eventuale over-allotment.Il totale delle azioni ordinarie di Classe A e di Classe B in circolazione immediatamente dopo l'offerta sarà di 165.104.262 azioni (o 166.769.262 azioni in caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment da parte dei sottoscrittori). Tempus AI punta quindi a unafino a 6,10 miliardi di dollari.Tempus AI è impegnata a sfruttare il vero potere della medicina di precisione creando la, o AI, nel settore sanitario. La diagnostica intelligente utilizza l'intelligenza artificiale, inclusa l'intelligenza artificiale generativa, per rendere i test di laboratorio più accurati, personalizzati e personali. Tempus AI rende i test intelligenti collegando i risultati di laboratorio ai dati clinici del paziente, personalizzando così i risultati.La società ha generatopari a 188,0 milioni di dollari, 257,9 milioni di dollari, 320,7 milioni di dollari e 531,8 milioni di dollari negli anni terminati il ??31 dicembre 2020, 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, e 115,6 milioni di dollari e 145,8 milioni di dollari nei tre mesi terminati il ??31 marzo 2023 e 2024, rispettivamente.Inoltre, ha generato undi -238,8 milioni di dollari e -154,2 milioni di dollari negli anni terminati il ??31 dicembre 2022 e 2023, rispettivamente, e di -45,9 milioni di dollari e -43,9 milioni di dollari nei tre mesi terminati il ??31 marzo 2023 e 2024, rispettivamente.Tempus AI stima che riceveràda questa offerta pari a circa 361,1 milioni di dollari (o circa 416,9 milioni di dollari se l'opzione di sovra-allocazione da parte dei sottoscrittori verrà esercitata integralmente), assumendo un prezzo di offerta pubblica iniziale di 36 dollari per azione, il punto medio della fascia di prezzo indicata.