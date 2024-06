Generalfinance, voto maggiorato al vaglio dell'assemblea

Generalfinance

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunito sotto la presidenza del prof. Maurizio Dallocchio, ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria della Società, convocata per il 6 settembre, il potenziamento del sistema di voto maggiorato, con l’obiettivo di supportare il processo di crescita del Gruppo e favorire un assetto azionario stabile e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la decisione del consiglio di amministrazione segue l'approvazione della 'Legge Capitali' dello scorso 5 marzo."Con la odierna delibera, il Consiglio di Amministrazione ha inteso rafforzare il voto maggiorato nella massima espansione oggi consentita, con l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale di Generalfinance, favorendo la stabilità dell'azionariato e il percorso di creazione di valore di Generalfinance nel lungo periodo", ha dichiarato Maurizio Dallocchio, Presidente di Generalfinance.