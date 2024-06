Debole Wall Street con dati sull'occupazione che spingono i rendimenti del Treasury

GameStop

(Teleborsa) - Ildopo chehanno segnalato che il mercato del lavoro USA rimane robusto, offuscando le speranze di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre.Scendendo nei dettagli del rapporto del Dipartimento del Lavoro , l'non agricola è aumentata di 272.000 posti di lavoro a maggio, contro le aspettative di un aumento di 182.000. Laè aumentata dello 0,4% su base mensile, rispetto a una crescita prevista dello 0,3%. Ilè salito al 4% contro una previsione del 3,9%.Si tratta di uno degli ultimi importanti dati macroeconomici che i funzionari della Fed vedranno prima della, quando si prevede che manterranno i tassi ai livelli più alti degli ultimi due decenni.Il mercato continua a prevedere un, negli Stati Uniti, a partiredi quest’anno, nonostante le dichiarazioni prudenti dei membri della Fed.Intanto, ieri la(BCE) ha tagliato i tassi ufficiali di 25 punti base, confermando le previsioni di mercato e allineandosi con quanto anticipato da molti membri del Board della stessa banca nelle scorse settimane; si tratta del primo taglio dopo il lungo ciclo restrittivo iniziato nel luglio 2022. Il giorno prima, mercoledì, la ha ridotto i tassi di 25 punti base.Tra gliha chiuso il primo trimestre in perdita per 32 milioni di dollari e ha annunciato una potenziale nuova vendita di azioni, Bain Capital ha annunciato l'acquisizione diin un'operazione da 5,6 miliardi di dollari,hanno siglato un accordo per sviluppare fino a 4,5 GW di nuovi progetti solari.Guardando ai, illima lo 0,34%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,36%, scambiando a 5.334 punti. In frazionale calo il(-0,25%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,3%).