Fed, taglio tassi vincolato da progressi mercato lavoro e prezzi

(Teleborsa) - Ladopo cinque anni, che ha deciso di aspettare l'autunno per rivedere la politica monetaria, anche con unche dà qualche. La conferma arriverà oggi, poiché è in calendario il rapporto sul mercato del lavoro americano (), dopo i numeri deludenti diffusi da ADP sul settore privato.In Europa, la BCE ha annunciato ieri il primo taglio dei tassi in cinque anni al 4,25% (-25 punti base) e la prima azione sui tassi a partire da settembre 2023. Una decisione ancorata alle prospettive di inflazione e crescita, dove però lapur rivista al rialzo in questa tornata di proiezioni, si conferma sempreFed, che deve confrontarsi con una, legata a fattori più strutturali ed alla crescita dei salari. Il(Personal consumption expenditure), un indicatore chiave dell’inflazione per la banca centrale americana, è aumentato dello 0,2% mensile, in linea con le attese, e del 2,8% tendenziale. Questo ha rafforzato le attese di un taglio dei tassi a settembre.negli Stati Uniti ha rallentato marginalmente, attestandosi a +0,3% su base mensile, contro la variazione del +0,4% attesa dagli analisti. Su base annua, la crescita dell'inflazione è, dopo il 3,5% a marzo. Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, e, in linea con il consensus, dopo il +3,8% di marzo.Ladella banca centrale statunitense dovrà essereche giungono dall'economia e dal, che in realtà sta evidenziando segnali di indebolimento.La crescita dei nuovi posti di lavorostatunitense a maggio 2024 ha registrato una, dopo i 188 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 173 mila unità. Un dato che non depone a favore per il report ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato questo pomeriggio.A questo punto i faro sono puntati sui numeri degli(Nonfarm Payrolls), per i quali ilunità a fronte delle 175mila unità rilevate ad aprile. E per il solo settore privato si attende la crescita di di 170 mila posti a fronte dei 167mila del mese precedente.Posto che ildei tassi della Fed, a questo punto gli investitori scommettono sula banca centrale USA taglierà i tassi quest'anno, mentre sono sempreentro la fine dell'anno. Tutto dipenderà dai dati in arrivo questa estate.