Saccheria Franceschetti si aggiudica gara da Poste Italiane per 0,5 milioni di euro

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene,. L'accordo quadro, con un valore die della durata di 24 mesi, prevede la fornitura di sacchi impermeabili per pacchi MPKS."Dopo il bando dello scorso anno del valore di 2,5 milioni Saccheria si è aggiudicata il secondo lotto, del valore di circa 0,5 milioni e della durata di 24 mesi, della gara di Poste Italiane per la fornitura di sacchi MPKS - ha commentato l'- Siamo estremamente soddisfatti dell'aggiudicazione del bando di gara, la collaborazione con un partner di eccellenza, quale il Gruppo Poste Italiane, rappresenta per noi un'importante conferma della qualità del prodotti e servizi offerti".