Borsa: ILLA sospesa da negoziazioni per mancata approvazione bilancio

ILLA

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderenti, sonoIeri il Consiglio di Amministrazione della società ha preso atto dell'entro la scadenza del 30 giugno 2024, stante le incertezze sulla continuità determinate, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi in corso, dalla mancata erogazione da parte di Negma di un finanziamento in prededuzione per 1 milione di euro e dalla mancata sottoscrizione di una tranche del prestito obbligazionario convertibile per 500 mila euro.Ciò comporta, ai sensi delEuronext Growth Milan, ladalle negoziazioni delle azioni emesse dalla società, oltreché concreti rischi in ordine all'obiettivo di un esito favorevole della composizione negoziata."Tenuto conto dei gravi pregiudizi subiti dalla società sia con riguardo alla summenzionata alea riguardante il proseguimento della composizione negoziata, sia in ordine all'inevitabile ritardo nell'approvazione del Bilancio e nella conseguente sospensione del titolo, ILLA ha conferitoper la tutela degli interessi della società", si legge in una nota.