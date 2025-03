Fincantieri, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 8,0 euro) ilsu, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, confermando la" sul titolo, dopo risultati operativi 2024 in linea con le attese, beat su order intake e sulla cassa per aspetto contabile.Dalla conference call è emerso che: la pipeline commerciale nel militare è stata quantificata in 20 miliardi di euro (oltre a USA ed Europa, vede crescente opportunità in Middle East, Sud Est asiatico e Africa. Anche l'India potrebbe rappresentare un'opportunità di crescita per il gruppo); l'industria militare europea deve prima passare ad una de-frammentazione prima di parlare di consolidamento (de-frammentazione vuole dire una concentrazione degli acquisti su pochi modelli condivisi dai principali paesi e produttori); Trump sta evidenziando l'importanza geopolitica di avere una cantieristica locale forte;dato miglioramento leva finanziaria e che la società è attesa stabilmente in utile netto."Fincantierima pensiamo che questo sia ben riflesso nelle attuali valutazioni (10x-8,5x EV/EBITDA 2025-26)", si legge nella ricerca.