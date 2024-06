IBL Banca, Scope conferma rating "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha confermato l'di, intermediario specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, a "" con outlook "Stabile". La conferma del rating riflette la forte posizione nel mercato italiano della cessione del quinto, una capacità di guadagno e un'esposizione al rischio favorevoli, nonché un profilo di finanziamento e di solvibilità adeguato.Nel 2023, ilè stato del 7,1% (4,9% nel 2022). L'aumento dei volumi dei prestiti e dei proventi derivanti dalle attività NPE non ha compensato l'impatto della compressione del margine di interesse. Allo stesso tempo, le spese hanno continuato a crescere, spinte dall'aumento del numero dei dipendenti e dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro.Più di un terzo dell'utile prima delle imposte deriva da un guadagno una tantum sulla cessione di una partecipazione in Net Insurance. Scope prevede che ladi IBL, data la prospettiva di tassi di interesse più elevati per un periodo più lungo e la graduale eliminazione del TLTRO III. Tuttavia, dal 2025 in poi, prevede una ripresa degli utili, principalmente grazie alla rivalutazione del portafoglio della cessione del quinto e al crescente contributo proporzionale della partecipazione in Net Insurance.