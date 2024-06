In rally Piquadro dopo i risultati trimestrali

Piquadro

FTSE Italia All-Share

produttore italiano di pelletteria

indice azionario italiano

(Teleborsa) - Correcon un rialzo del 3,15%, nel giorno in cui ha alzato il velo sui risultati trimestrali ed annunciato la distribuzione di un dividendo di 7 milioni di euro."I buoni risultati reddituali dell'esercizio 2023-2024 riflettono gli importanti investimenti in creatività e tecnologia che stiamo facendo su tutti e tre i brand. Si unisce a ciò una solida resilienza alle dinamiche avverse dei mercati che evidenzia la nostra flessibilità e capacità di adeguarsi in tempi brevi - afferma l'AD Marco Palmieri - La situazione macroeconomica rende l'anno particolarmente incerto e difficile da prevedere. Pur non sentendoci di fare previsioni nell'anno in corso i primi due mesi dell'esercizio 2024-2025 hanno mostrato una crescita".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,05%, rispetto a -0,22% dell').Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,433 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2,103. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,917 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.