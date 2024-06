Servizi Italia incorpora la controllata Ekolav

Servizi Italia

(Teleborsa) - E' stato stipulato, in data odierna, l’atto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav inTale fusione, spiega una nota, si colloca nell’ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Incorporante con l’obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un’ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttura.L’efficacia civilistica della fusione decorrerà dal 1° luglio 2024.