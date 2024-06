Terziario motore di occupazione. Estate 2024: 170 mila posizioni introvabili

(Teleborsa) - Ilsi conferma, rappresentando un serbatoio di posti di lavoro, ma, rappresentate dalle, soprattutto in ambito turistico ed alle porte dell'estate. L'allarme è stato lanciato da, in occasione della presentazione della seconda edizione dell'da parte dell'Ufficio studi guidato daa."Nel nostro Paesedi mercato, cioè commercio, turismo, servizi, trasporti. Settori che, complessivamente, garantiscono oltre il 50% del totale degli occupati", afferma il, commentando anche il dato relativo agli "introvabili" ed affermando che "per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro".L'Ufficio studi Confcommercio ha messo in lice anche l'importanza del terziario sull'economia, segnalando che, nonostante la "sofferenza" dal lato dei consumi.Quanto ai numeri del lavoro,, esistono ben, a fronte di una crescita di 20 milioni di turisti attesa per quest'anno. "Se nel 2024 si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 4,5% rispetto al 2023, pari a oltre 20 milioni in più di turisti - spiega il direttore dell'Ufficio Studi - avremmo bisogno di 70mila nuovi lavoratori rispetto allo scorso anno solo in alloggio e ristorazione. Con indotto, cultura e commercio si arriva a 170mila, difficili da trovare".Il rapporto mette in luce che,, di cui il 77,9% appartiene al terziario di mercato, pari a circa 2 milioni di occupati. La branca del terziario a mostrare maggiore dinamicità risulta quella deiti, con una variazione positiva che supera le 300mila unità, seguita dagli altri servizi alle imprese (+275mila), e ancora dae istruzione e sanità che, complessivamente, esibiscono un incremento che supera le 590mila unità."La crescita si compone; il 98,5% e il 75% rispettivamente degli indipendenti e dei dipendenti appartiene al terziario di mercato", ha osservato Bella, aggiungendo "il terziario di mercato è, dunque, palestra di auto-imprenditorialità, ma è fondamentale anche per il lavoro dipendente".L’Italia, infatti, soffre di unal mercato del lavoro, il cui tasso di attività (occupate e disoccupate su popolazione femminile 15-74 anni) – calcolato rispetto ad un aggregato UE27 senza l’Italia, cioè UE26 – risulta inferiore di oltre dodici punti rispetto alla media europea (49,3% contro 61,8%)."L''incremento dellae al mondo del lavoro costituisce la principale, se non", conclude Bella.