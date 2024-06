BCE, Buch: azioni di vigilanza inserite in scala che definisce percorso di riparazione

(Teleborsa) - "Lasta inserendo le azioni di vigilanza in unacon scadenze precise. Ciò offre alle banche l'opportunità di affrontare la causa principale di un problema entro un arco temporale definito". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), a un evento a Francoforte."E se una banca non riesce a risolvere il problema, le autorità di vigilanza possono intervenire con- ha spiegato - Si va dalla moral suasion e dalle lettere alle decisioni giuridicamente vincolanti che, se necessario, le autorità di vigilanza possono applicare attraverso sanzioni pecuniarie, come penalità periodiche e sanzioni che garantiscono il rispetto dei requisiti prudenziali e scoraggiano futuri comportamenti scorretti".