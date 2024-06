Credem Private Equity SGR aumenta partecipazione in HMC Premedical

(Teleborsa) -incrementa la partecipazione detenuta inarrivando a detenere una quota paridando corso a precedenti accordi con lache rimane azionista di riferimento del Gruppo. Il primo ingresso nel capitale della società, che ha sede nel noto distretto biomedicale di Mirandola, è avvenuto a maggio del 2022.HMC Premedical, controllata dalla famiglia Bisi, produce e commercializza, su scala internazionale,soprattutto per uso enterale, eper molteplici applicazioni biomedicali. In particolare, all’interno delle diverse categorie di dispositivi medici, si occupa della produzione e distribuzione dei cdovvero prodotti e/o singoli, impiegati per la cura di diverse patologie umane ed animali (soprattutto, emodialisi, cardiochirurgia, nutrizione enterale).A inizio 2023 è entrata a far parte del Gruppo HMC la società, specializzata nella produzione e commercializzazione dimedicali e tecnologie altamente innovative(cd IRA) attraverso la tecnica della(cd NIV, Non Invasive Ventilation).Il(che ha chiuso il 2023 con undi cui il 60% circa realizzato all’estero, ha da poco varato unche si pone l’obiettivo di raggiungere nell’arco di pochi anni un fatturato di 60 milioni. Tale obiettivo sarà ulteriormente sostenuto e rafforzato dall’, operazione alla quale il management di HMC e di Credem Private Equity stanno lavorando.“La strategia di 'Buy and Build' - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Credem Private Equity SGR - è quella che perseguiamo su gran parte delle nostre partecipazioni e HMC sta valutando di ampliare il perimetro del gruppo, con nuove acquisizioni"."Stiamo valutando siasinergiche – spiega, fondatore di HMC Group - ma non trascuriamo partnership con società di rilievo nel settore". "Siamo particolarmente interessati - prosegue il figlio, Amministratore Delegato di HMC Group - anche ad, come abbiamo già fatto in UK con l’acquisizione di Medicina nel 2017”.