Lagfin, rumors: vicina all'acquisizione del 20% di Bluegem Capital Partners

Campari

(Teleborsa) - L'azionista di controllo diè prossimo all'acquisizione di una significativa, specializzata nel settore consumer. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione., con sede in Lussemburgo e che gestisce gli investimenti della, sta finalizzando i termini di un accordo per acquisire una partecipazione di circa il 20% in Bluegem, secondo quanto riportato dalle fonti. Lagfin è inoltre in trattative per impegnarsi a ricoprire il ruolo di investitore di riferimento nel futuro fondo di Bluegem.Bluegem è una società europea specializzata in private equity che(B2B, B2B2C e B2C). Si concentra su aziende con caratteristiche quali prodotti di consumo; prodotti a basso costo ma premium; articoli non commodity; con modelli di acquisto ripetuti in sei segmenti distinti: Bellezza e cura della persona, Cura della casa, Cura del bambino, Cura degli animali domestici, Cibo e bevande e Salute e benessere.