Sagitta SGR, Bernardo Attolico nuovo presidente

(Teleborsa) -, società specializzata nella gestione di asset alternativi illiquidi, mobiliari (NPL & UTP), immobiliari e di credito, ha nominatocomedel Consiglio di amministrazione, a seguito della cooptazione nel board. Prendo il posto di Sido Bonfatti.Con, Attolico ha ricoperto ruoli di vertice in investment banking, capital markets, private equity ed export finance, operando in contesti di primo piano sia in Italia che all'estero. Dal 2015 ha fatto parte del gruppo SACE, dove ha ricoperto diversi incarichi fino a diventare Chief Business Officer. In precedenza ha lavorato per Muzinich & Co. e Insec-Siparex, oltre a ricoprire posizioni di leadership in Deutsche Bank, Credit Suisse First Boston e Barclays de Zoete Wedd. Ha iniziato la sua carriera tra Londra e Tokyo, presso The Bank of Tokyo e Yamaichi International."Dal 2019, anno di lancio di Sagitta SGR - dichiara il- abbiamo registrato una crescita straordinaria, raggiungendo oltre 2,3 miliardi di euro di asset in gestione, con 19 fondi chiusi dedicati a investitori istituzionali italiani ed esteri. In questa fase di consolidamento e ulteriore sviluppo, l'. La sua visione internazionale, la profonda conoscenza dei mercati e la leadership maturata in contesti finanziari di alto profilo saranno leve fondamentali per affrontare con ambizione le sfide future e creare valore sostenibile per i nostri investitori e per il gruppo Arrow Global".