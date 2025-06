Private equity, AIFI: primi cinque mesi record in Italia con 189 operazioni concluse

(Teleborsa) - A, il, con i numeri che evidenziano, in particolare, come perdurino le difficoltà soprattutto nella fase di disinvestimento delle partecipazioni, anche a causa delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche. Lo afferma(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), dopo che il suo Consiglio Direttivo ha analizzato i dati di andamento del mercato nella prima parte del 2025. Tale tensione, viene aggiunto, può portare ad una difficoltà nell'afflusso dei capitali verso le imprese a sostegno dei loro progetti di sviluppo.Guardando al, AIFI nota che l'. Questo è dimostrato anche dai dati dell'Osservatorio Pem di LIUC - Università Cattaneo che nel mese di maggio ha registrato 48 nuovi deal; lo scorso anno, nel medesimo periodo, l'Osservatorio ne aveva mappati 30 e 42 sono stati quelli segnalati a maggio del 2023. Dopo i primi cinque mesi dell'anno, l'Italia si trova di fronte al miglior risultato di sempre nella più che ventennale storia dell'Osservatorio Pem, con complessive 189 operazioni concluse (erano 158 nei primi cinque mesi del 2024) .Per proseguire in questa fase di crescita, secondo AIFI, serve spingere ulteriormente nel reinvestimento in nuovi fondi e attuare misure che invitino in questo senso come lavorare alla. Senza questa attività si rischia il rallentamento delle operazioni di investimento e delle cessioni di partecipazioni e che ha come effetto collaterale la crescita esponenziale delle notifiche e della burocrazia.Occorre poi, considerando che il settore gode già di un inquadramento normativo specifico. È importante quindi che la normativa italiana ed europea rifletta le caratteristiche e le peculiarità delle asset class del private capital alla luce di una rinnovata attività di monitoraggio e analisi da parte degli organismi che vigilano sulla stabilità finanziaria del mercato."Il mercato degli operatori di private capital richiede la flessibilità necessaria per intervenire in modo efficace a sostegno del mondo produttivo in questo momento di grande incertezza. È auspicabile evitare regolamentazioni che rallentano lo svolgimento delle operazioni"; dichiara