doValue conferma recupero di 23 milioni. Tribunale Madrid respinge ricorso Altamira

doValue

(Teleborsa) - L'Alta Corte di Giustizia di Madrid si è pronunciata a favore di, respingendo il tentativo di Altamira Asset Management Holding diannullare una precedente decisione che le imponeva di effettuare un pagamento a favore di doValue relativo a un tax claim.Grazie a questa decisione, si legge in una nota, il Gruppo doValue registrerà un provento finanziario di 22,7 milioni di euro, che avrà undi circa 0,28 euro per azione. Questoattraverso l'azione esecutiva del Tribunale di Madrid, ma non era ancora stato registrato come componente positiva in attesa della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia.La Corte ordina di rimborsare a doValue circa 27,8 milioni più gli interessi. Oltre a ciò, doValue era tenuta a pagare un Earn-out al Venditore legato alla performance del business cipriota di Altamira come parte dell'originale contratto di acquisto di azioni, e che doValue ha depositato per 22,3 milioni a gennaio.Nel 2020, doValue ha subito un impatto negativo di 29,2 milioni a causa di un tax claim, che ha portato a un’uscita di cassa di 33 milioni nel 2021. Tuttavia, grazie ai rigorosi sforzi dell’azione legale, doValue ha finora recuperato 27,6 milioni e continuerà a cercare di recuperare i restanti importi dovuti.