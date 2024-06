Energy, assegnate 900.000 opzioni a management per progetto Gigafactory

Energy

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha procedutoLe opzioni sono state assegnate nell'ambito delapprovato dall'assemblea in data 17 giugno 2022 in fase di IPO, che prevedeva l'assegnazione di un massimo di 1.500.000 opzioni in una o più tranche, di cui 600.000 già assegnate al management in data 24 giugno 2022.Le complessive 900.000 opzioni matureranno al raggiungimento dell'obiettivo costituito dal completamento del, che consiste nella creazione di una nuova unità per la produzione di sistemi di accumulo energetico e di batterie elettrochimiche, da realizzarsi nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), entro il 31 ottobre 2026. La data di maturazione è quindi individuata nel 31 ottobre 2026.