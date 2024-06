Osai, AD rimette deleghe perché società possa gestirle "in maniera libera e incondizionata"

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha spiegato le, dopo che nel comunicato di ieri sera non erano indicate.Viene spiegato che la decisione di rimettere leè stata assunta affinché la società possa ", con l'obiettivo unico di convogliare ogni sforzo verso la ripresa, senza far venire meno la responsabilità delle azioni intraprese".Secondo gli analisti di TP ICAP Midcap , questo cambiamento puòda parte dell'azionista di maggioranza per rispondere più rapidamente alle esigenze del consiglio, con l'obiettivo di riportare l'azienda alla redditività nel più breve tempo possibile e contenere il consumo di cassa.