OSAI, TP ICAP Midcap: contesto di mercato appare più impegnativo

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermatoper azione ea "" su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, visto il potenziale upside del 77%.Gli analisti evidenziano che ieri sera , a seguito delle dimissioni di Fabio Benetti,, azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione, hae si sta preparando per cogliere al meglio i possibili segnali di ripresa del mercato.Il, sia per quanto riguarda il segmento semiconduttori che mobilità elettrica. Per questo motivo, Osai ha deciso di prepararsi per un impegnativo anno fiscale 2024 ottenendo l'autorizzazione all'uso dellaguadagni ordinaria (CIGO). Così, Osai potrà ridurre i costi del personale di circa 0,5 milioni di euro al mese, ma solo per 52 settimane, a discrezione dell'azienda, in un periodo di due anni."Riteniamo che questo cambiamento nella gestione possada parte dell'azionista di maggioranza per rispondere più rapidamente alle esigenze del consiglio, con l'obiettivo di riportare l'azienda alla redditività nel più breve tempo possibile e contenere il consumo di cassa", si legge nella ricerca.