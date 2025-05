Somec sale in Borsa con read across da risultati Fincantieri

Somec

Fincantieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile,, che hanno evidenziato chiaramente la continua ripresa del mercato delle navi da crociera. Il gruppo ha registrato il miglior trimestre della sua storia, con oltre 11,7 miliardi di euro di nuovi ordini (rispetto a 0,5 miliardi di euro nel primo trimestre 2024), trainati in gran parte dal rinnovato slancio del segmento crocieristico - un segnale molto positivo per Somec, attore chiave all'interno di questo ecosistema."Data la posizione di leadership di Somec all'interno dell'ecosistema Fincantieri, in particolare attraverso le sue, prevediamo che questa crescita avrà un impatto positivo su queste aree - scrivono gli analisti di TP ICAP Midcap - Sebbene in misura minore a causa della maggiore pressione competitiva, anche la divisione Mestieri dovrebbe beneficiarne". Inoltre, viene notato che il trend di sostenibilità si riflette chiaramente nei recenti ordini di Fincantieri, che si aggiungono ai numerosi progetti di refitting che gli operatori crocieristici saranno sempre più chiamati a intraprendere nei prossimi anni.Buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,8 e successiva a 13,25. Supporto a 12,35.