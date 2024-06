SolidWorld, CdA delibera aumento capitale. Al via il 24 giugno

SolidWorld

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diGroup ha deliberato un aumento di capitale sociale in opzione, in esecuzione della delega residua conferita dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2023.L’aumento di capitale,, spiega una nota, avverrà mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute – siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo della Società.L’aumento, incluso sovrapprezzo, saràcon emissione di complessive massime n. 811.250 nuove azioni ordinarie.Ilè stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 2,8 per azione - di cui Euro 0,10 per azione ad incremento del capitale sociale ed Euro 2,70 per azione a titolo di sovrapprezzo - e le stesse saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie SolidWorld Group già in circolazione. Rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo SolidWorld negli ultimi 3 mesi (considerando come ultimo prezzo ufficiale quello del 7 giugno 2024), il prezzo dell’aumento di capitale risulta(circa il 14% rispetto al prezzo ufficiale del 7 giugno 2024).In merito alle tempistiche dell'offerta in opzione, la data di stacco dei diritti di opzione è il 24 giugno 2024 e che tali diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito(estremi inclusi), con negoziazione in borsa dei diritti stessi nel periodo compreso tra il 24 giugno 2024 ed il 5 luglio 2024 (estremi inclusi). Ivalidi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine dell’11 luglio 2024 saranno offerti dalla Società su EGM, per almeno due giorni di mercato aperto.L'aumento di capitale verrà destinato dalla Società per una parte all’ampliamento degli spazi produttivi di SolidFactory, controllata specializzata nella progettazione e fabbricazione di intere linee di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di ultima generazione, e per un’altra parte consentirà la realizzazione di un laboratorio di analisi cellulare (permettendo in tal modo di non rivolgersi più a strutture esterne per le attività di test).