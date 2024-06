Agrivoltaico, ENEA alla guida del Gruppo d'Azione IEA

(Teleborsa) -di ENEA edi NREL (National Renewable Energy Laboratory), principale centro di ricerca statunitense sulle rinnovabili, guideranno l’Action Group Agrivoltaico promosso dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). L’obiettivo del nuovo organismo è coordinare la ricerca sull’agrivoltaico, sintetizzarne i risultati e sviluppare una migliore conoscenza delle attuali tendenze, favorendo anche il dialogo tra settore energetico e agricolo.Creato dal(PVSP), uno dei programmi di cooperazione tecnologica della IEA, l’Action Group intende promuovere attraverso la cooperazione internazionale il potenziale dell’agrivoltaico, ottimizzare l’utilizzo efficiente del suolo, migliorare la resilienza del settore agricolo al cambiamento climatico e preservare il paesaggio, favorendo al contempo l’accettazione sociale e la partecipazione dei cittadini, in linea con gli obiettivi dellae dellaL’, inoltre, lavorerà per armonizzare le differenti definizioni di agrivoltaico utilizzate nei vari contesti normativi per suggerire termini e metriche comuni per la ricerca nel settore e identificare le eventuali lacune per inserirle nelle future attività di IEA PVPS.IEA PVPS è attualmente impegnato nello sviluppo dell’agrivoltaico nell’ambito di tre sottogruppi di lavoro (o task): n. 12 (Sostenibilità del fotovoltaico), n. 13 (Affidabilità e prestazioni dei sistemi fotovoltaici) e n. 16 (Risorse solari per applicazioni ad alta penetrazione e su larga scala). Dopo una, il gruppo di lavoro sarà impegnato nella organizzazione di workshop tematici e intertask con l’obiettivo di armonizzare i lavori dei vari sottogruppi, trattare temi non inclusi nelle ricerche IEA PVPS e favorire la collaborazione trasversale.I risultati delle attività saranno pubblicati entro ilnel dossier “”, al quale si aggiungerà un report con le raccomandazioni e le iniziative future da intraprendere nel settore.Laureata in Architettura, con dottorato in Tecnologie dell’ambiente e dell’architettura, Alessandra Scognamiglio è specializzata nell’integrazione del fotovoltaico negli edifici e nel paesaggio, è coordinatrice della task force ENEA Agrivoltaico Sostenibile, Presidente di AIAS - Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, che conta circa 100 soci, e membro dell’Executive Committee di IEA PVPS. Nel 2023 è stata alla guida della(WCPEC).ENEA ha realizzato la mappa delsu scala regionale, ha contribuito alla pubblicazione della prassi di riferimento e supporta lo sviluppo del settore attraverso tecnologie innovative, protocolli di certificazione, percorsi di formazione e progetti anche internazionali come Symbiosyst.