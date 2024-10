A Venezia quarta tappa del roadshow ENEA

(Teleborsa) -organizzato per promuovere un modello di governance della rigenerazione urbana integrata alla sostenibilità energetica. Il Roadshow, parte del programma nazionale Italia in Classe A, promosso dal Ministero dell’Ambiente e realizzato dall’Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell' ENEA, ha fatto tappa a Venezia presso l’Università IUAV, Aula Gradoni.L’evento, che prende il nome dal libr, esito della ricerca "DE-Sign" per Italia in Classe A, affronta temi cruciali per la transizione energetica, con un focus su nuovi linguaggi e modelli di progettazione urbana energeticamente sostenibile. Tra i temi del volume anche il ruolo dell'arte urbana come strumento di coinvolgimento, bellezza, inclusione, cultura e identità dei luoghi.sui temi e sul ruolo della progettazione e dell'architettura etica, capace non solo di migliorare gli ambienti urbani, ma di prendersi cura dei bisogni dei cittadini. Esposta inoltre l'opera Arca del maestro Pep Marchegiani, donata nei mesi scorsi al Sindaco di Roma Gualtieri. Realizzata con materiali di scarto e contenente semi per la piantumazione, l’opera rappresenta un ecosistema sostenibile che richiama il ciclo della natura e si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla rigenerazione ambientale.