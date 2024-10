SolarPACES 2024 al via domani all'Auditorium della Tecnica di Roma

(Teleborsa) - Prenderà il via domani 8 ottobre per concludersi venerdì 11 ottobre la, che quest'anno avrà luogo in Italia. La lunga storia ed il programma dell'evento la qualificano come la conferenza leader a livello mondiale sulla tecnologia solare termica a cencentrazione.Come ogni anno, la conferenza sarà l'occasione per conoscere nuovi progetti, attività di ricerca e nuove opportunità di mercato. La presidenza di questa trentesima edizione è affidata a ENEA. Il presidente ENEAinterverrà alla sessione di apertura, mentre il direttore generaleparteciperà alla sessione delle ore 13.45.Nel 2010 - si ricorda - è stata inaugurata la prima centrale solare termodinamica in Italia, la centrale Archimede, a Priolo Gargallo (SR), di proprietà di ENEL: la prima ad utilizzare i sali fusi per la trasmissione e lo stoccaggio del calore. Lo scorso anno è entrato in esercizio il primo impianto commerciale italiano e altri sono attualmente in fase avanzata di costruzione o messa in esercizio.