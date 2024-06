Datrix, nuova partnership negli Emirati Arabi con Sharaf Future

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, hatra la sua controllata Datrix AI Solutions MENA econ l'obiettivo di distribuire e commercializzare i propri prodotti e soluzioni tecnologiche basate su AI nell’area Medio Orientale.Sharaf Future, detenuta al 100% da Sharaf HQ,, promuovendo la commercializzazione e organizzando la distribuzione di prodotti e tecnologie innovativi destinati, in particolare, ai settori retail, manifatturiero e utilities in Medio Oriente.Questo accordo con Sharaf prosegue il percorso di collaborazione strategiche nel mercato degli Emirati iniziato già nelcon"Siamo estremamente soddisfatti di avere siglato questa nuova partnership strategica negli Emirati Arabi Uniti con Sharaf che amplia le nostre capacità di distribuzione nel mercato - commenta il- Il mercato del Medio Oriente e, in particolare, quello degli Emirati Arabi Uniti, caratterizzati oggi da una forte crescita economica e una spinta crescente di investimenti in tecnologie AI-based, rappresenta sempre di più una straordinaria opportunità di espansione per i nostri prodotti e servizi di AI e prevediamo che il fatturato internazionale contribuisca in maniera sempre più rilevante alla crescita del nostro gruppo".