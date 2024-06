Riello Investimenti SGR lancia fondo AgriFoodTech. Target di raccolta a 100 milioni

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio indipendente e attiva da 25 anni nel settore degli investimenti alternativi, ha annunciato l', il suo nuovo fondo di investimento specializzato nel settore dell'Con un, LINFA vanta un parterre di investitori di grande rilievo, tra i quali Fondo Europeo degli Investimenti, come anchor Investor, a cui si affiancano primari investitori previdenziali, importanti fondazioni bancarie e prestigiosi family office e gruppi industriali, si legge in una nota.Il fondo investirà con operazioni di minoranza indel settore agroalimentare, con un elevato livello di innovazione di processo, di prodotto e/o di servizio. Il focus di investimento sarà sulle parti centrali della catena del valore, come produzione, trasformazione, processazione, packaging, gestione degli scarti ed economia circolare.LINFA è un, allocherà infatti almeno il 60% del capitale in imprese che hanno sviluppato business in grado di avere un impatto ambientale positivo, verificabile e misurabile. Inoltre, LINFA èIl fondo investirà prevalentemente in, ma per circa il 20% del suo portafoglio potrà cogliere opportunità in altri mercati europeiIl fondo è guidato da, due professionisti con significative esperienze e professionalità specifiche. Gaiani vanta 25 anni in qualità di top manager in grandi corporation, quali il gruppo Ferrero, iniziative imprenditoriali personali nel food retail e come angel investor nel comparto food. Odorico, laureato in ingegneria aerospaziale e MBA, porta con sé anni di esperienza come consulente in realtà industriali multinazionali e oltre 15 anni come Investment Director in fondi di private market.