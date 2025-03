Ardian e Finint precisano: partnership su SAVE resta anche con trattative con terzi

(Teleborsa) -hanno precisato che l'siglato dalle parti finalizzato all'operazione di acquisizione congiunta di Milione, società che controlla SAVE, "". La partnership tra Finint ed Ardian è, infatti, "in vigore e resterà in vigore anche nel caso in cui i soci di Milione dovessero avviare trattative con terzi, o ricevere offerte, per la loro quota".Stamattina Il Messaggero ha scritto che la trattativa su Milione, intermediata da Enrico Marchi, sidi alcune centinaia di milioni di euro fra la domanda (circa 1,3 miliardi) e l'offerta (circa 1,1 miliardo). L'operazione riguarda la cessione delle quote in mano al fondo francese Infravia (44%) e a quello tedesco Dws (44%).Milione detiene la partecipazione di controllo in SAVE, holding di partecipazioni che opera anche attraverso le sue controllate principalmente nella gestione di aeroporti. La controllata gestisce direttamente l'Aeroportoe controlla la società di gestione dell'aeroporto. Inoltre Save detiene delle rilevanti partecipazioni nelle società che gestiscono gli aeroportiVillafranca, l'aeroportoe l'aeroporto dioltreché in società che operano nei settori correlati alla gestione aeroportuale.Per quanto riguarda lagestito da Finint Infrastrutture SGR, la stessa SGR comunica che l', con il supporto di un primario partner internazionale, "e fa presupporre che l'attività di commercializzazione, non ancora formalmente aperta, rispetterà i tempi previsti per la chiusura della transazione". L'articolo citava il fatto che, del miliardo circa che secondo i piani originari di Marchi sarebbe servito a ricomprarsi tutta Save, sono stati rastrellati solo 300 milioni di euro.Viene precisato che risultano errati i termini riportati in merito alla governance prevista dalla partnership tra Finint Infrastrutture SGR e Ardian, e chenelle operazioni di cui sopra relative a SAVE.