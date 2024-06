WEF, gender gap fa pochi passi avanti: 134 anni per coprire divario

(Teleborsa) - Per raggiungere laci vorranno ancora. Lo conferma l'ultimo- World Economic Forum sul Gender gap, da cui emerge che ilnel 2024, per tutti i 146 paesi inclusi in questa edizione,. Questo significa un piccolissimo incremento di 0,1 punto percentuale rispetto al livello registrato lo scorso anno si 143 Paesi (al ??68,6%) e di 0,1 punto percentuale (sempre al 68,6%) rispetto ai 101 paesi coperti ininterrottamente dal 2006 al 2024.diffusi rispetto all’ultima edizione. Sulla base dei dati attuali, quindi,per raggiungere la piena parità, circa cinque generazioni oltre l’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) del 2030.del 2024 mostra che, sebbene nessun paese abbia raggiunto la piena parità di genere,prese in considerazione, rispetto all’85% rilevato nel 2006.ribadendo la sua leadership da oltre un decennio. Continua inoltre a essere l’unica economia ad aver colmato oltre il 90% del divario di genere.Fra le restanti nove economie, otto hanno colmato oltre l’80% del loro divario. Leoccupanonella top 10 mondiale:(2°, 87,5%),(3°, 87,5%), S(5°, 81,6%),(7°, 81%),(9°, 80,2%) e(10°, 79,7%). Tre posti sono occupati dalle(Nuova Zelanda, 4°, 83,5%),(Nicaragua, 6°, 81,1%)(Namibia, 8°, 80,5%). ).(11°, 79,3%)(12°, 79,3%) sono, con Spagna e Irlanda che hanno scalato rispettivamente +8 e +2 posizioni, raggiungendo i paesi con i migliori risultati nel 2024.Più in dettaglio, il divario di genere in materia disi è ridotto al 96%, il divario in terminial 94,9%, il divario di partecipazione economica e opportunità al 60,5% e il divario di emancipazione politica al 22,5%. Dal 2006, i sottoindici sono cambiati a ritmi diversi: il cambiamento più significativo si verifica nel Political Empowerment, dove la parità è balzata complessivamente di 8,3 punti percentuali al 22,8% nelle ultime 18 edizioni. Nei settori partecipazione economica e opportunità e risultati scolastici la parità ha guadagnato rispettivamente 4,8 e 4,2 punti percentuali. Salute e sopravvivenza è l'unico sottoindice in cui si è registrato un moderato calo rispetto al 2006 (-0,2 punti).