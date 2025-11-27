Edufin Index: Sardegna ultima nell’educazione finanziaria e con il gender gap più alto d’Italia

(Teleborsa) -in difficoltà sul terreno dell’educazione finanziaria. Il livello di alfabetizzazione regionale non va oltre il valore di 53, lontano dalla sufficienza (60) e più basso sia della media nazionale (56) sia del punteggio di Sud e Isole (54). In Sardegna, inoltre, si registra il gender gap più alto d’Italia, con gli uomini che staccano le donne di 10 punti, quanto a competenze economiche, finanziarie e assicurative.Lo dice l’edizione 2025 dipromosso dacompagnia delUn’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di finanza e assicurazioni.I risultati regionali sono stati presentatilanciato da, che quest’anno si rinnova con la partnership conAdecco, società specializzata diche sviluppa e valorizza il capitale umano, e conlaIl Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne.per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.Dall’un punto in meno rispetto al valore attribuito a Sud e Isole (54). La regione si posiziona meglio sulla pratica, che sulla teoria. Il Behavioural Index, o "indice del fare", relativo ai comportamenti nella gestione delle finanze, è pari a 56, identico al punteggio riconosciuto alla macroarea meridionale e insulare e di 2 punti inferiore alla media italiana (58). InveceLa tendenza di una maggior competenza maschile in ambito finanziario e assicurativo è stata rilevata in quasi tutte le regioni, ma in Sardegna il solco è ancora più profondo. Il: le donne sarde sono più indietro di 10 punti rispetto agli uomini, quanto a preparazione sui temi economici (49 vs. 59). Uno squilibrio che, a livello italiano, è misurato in media in 5 punti (54 vs. 59).Quanto all’alfabetizzazione giovanile, i sardi nella fascia 18-34 anni sono anche loro tra i meno preparati d’Italia, con un indice che non va oltre il 49 (la media italiana, per lo stesso target anagrafico, è di 53).Oltre a presentare i dati dell’Edufin Index, la tappa sarda del "Tour dell’Educazione Finanziaria" è stata articolata inintrodotti dal benvenuto diOgni tappa prevede due fasi distinte. La, un’occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell’educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.Nel, momenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie.sottolinea: "L’educazione finanziaria e assicurativa è una efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la nuova edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l’indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento dicome il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L’Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, la Sardegna dimostra che c’è ancora molto da fare e siamo orgogliosi di contribuire affiancando Alleanza Assicurazioni nel Tour dell’Educazione Finanziaria", commenta"Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro.e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".Dopo la Sardegna, il