ABN AMRO, Fitch: nuovo piano colmerà gap sui costi con i competitor

(Teleborsa) - Il piano strategico aggiornato di ABN AMRO per il 2026-2028 aumenterà la redditività riducendo il divario di efficienza dei costi rispetto ai competitor europei. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, evidenziando tuttavia che per un upgrade sarebbero necessari una migliore qualità degli asset e un miglioramento sostanziale del profilo aziendale del gruppo.

Viene sottolineato che l'efficienza operativa è stata la principale debolezza di ABN AMRO rispetto ai competitor negli ultimi anni, con un rapporto costi/ricavi al 63% nei primi nove mesi del 2025, significativamente superiore alla media delle grandi banche europee di circa il 54%.

ABN AMRO punta a ridurre il rapporto costi/ricavi al di sotto del 55% entro il 2028, con risparmi sui costi derivanti da efficienze operative (incluso l'uso dell'intelligenza artificiale), ottimizzazione e semplificazione commerciale e sinergie derivanti da acquisizioni, tra cui l'acquisto di NIBC. Fitch ritiene che l'obiettivo di costo/ricavi sia raggiungibile, sebbene la banca possa continuare a rimanere indietro rispetto alla media dei competitor, poiché anche i competitor hanno implementato programmi di efficienza.

L'organico si ridurrà di circa 5.200 unità, principalmente in ruoli operativi, pari a circa il 19% della forza lavoro (incluse le acquisizioni). Poco più della metà di questa riduzione deriverà da attrition, inclusi i controlli sulle assunzioni introdotti quest'anno. I licenziamenti rappresenteranno la parte restante e la banca prevede accantonamenti totali per ristrutturazione pari a circa 400 milioni di euro nel periodo 2025-2028.
