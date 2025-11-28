ABN AMRO, Fitch: nuovo piano colmerà gap sui costi con i competitor

(Teleborsa) - Il piano strategico aggiornato
di ABN AMRO
per il 2026-2028 aumenterà la redditività riducendo il divario di efficienza dei costi rispetto ai competitor europei
. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, evidenziando tuttavia che per un upgrade sarebbero necessari una migliore qualità degli asset e un miglioramento sostanziale del profilo aziendale del gruppo.
Viene sottolineato che l'efficienza operativa è stata la principale debolezza
di ABN AMRO rispetto ai competitor negli ultimi anni, con un rapporto costi/ricavi al 63% nei primi nove mesi del 2025, significativamente superiore alla media delle grandi banche europee di circa il 54%.
ABN AMRO punta a ridurre il rapporto costi/ricavi al di sotto del 55% entro il 2028, con risparmi sui costi derivanti da efficienze operative (incluso l'uso dell'intelligenza artificiale), ottimizzazione e semplificazione commerciale e sinergie derivanti da acquisizioni, tra cui l'acquisto di NIBC. Fitch ritiene che l'obiettivo di costo/ricavi sia raggiungibile
, sebbene la banca possa continuare a rimanere indietro rispetto alla media dei competitor, poiché anche i competitor hanno implementato programmi di efficienza.
L'organico si ridurrà di circa 5.200 unità, principalmente in ruoli operativi
, pari a circa il 19% della forza lavoro (incluse le acquisizioni). Poco più della metà di questa riduzione deriverà da attrition, inclusi i controlli sulle assunzioni introdotti quest'anno. I licenziamenti rappresenteranno la parte restante e la banca prevede accantonamenti totali per ristrutturazione pari a circa 400 milioni di euro nel periodo 2025-2028.